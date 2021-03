Ljubav na prvi pogled dostojna Hollywooda: Čovjek koji je istim žarom volio Marilyn Monroe sve do svoje smrti

Pedesetih godina prošlog stoljeća plamtjela je strastvena ljubav između Joea DiMaggija i Marilyn Monroe, a iako se taj plamen kod holivudske ikone povremeno stišavao, poznati igrač bejzbola istim ju je žarom volio sve do svoje smrti krajem prošlog stoljeća

Ona je bila legendarna zvijezda američke kinematografije, glamurozni idol čija će popularnost, kako se činilo, trajati dovijeka. On je bio jedan od najvećih igrača bejzbola u povijesti SAD-a. Povezala ih ljubavna priča jednako strasna, koliko i tragična, a Joe DiMaggio volio je Marilyn Monroe kao nijedan muškarac u njezinu životu.

Ljubav na prvi pogled dostojna Hollywooda

Joe DiMaggio imao je iznimnu bejzbolašku karijeru i kao slavni igrač ekipe Yankeesa iz New Yorka od 1936. do 1951. godine devet puta osvojio je Svjetsku seriju te tri puta naslov najboljeg igrača Američke lige. Među njegovim slavnijim rekordima je i uzastopno osvojenih 56 utakmica s barem jednim pogotkom, što je pravi podvig u ovom sportu. No nakon sjajne sezone i opetovanih ozljeda Joe DiMaggio se povukao 1951. u dobi od 36 godina.

U to doba 25-godišnja Marylin Monroe ostvarila je nekoliko uloga, ali njezina se karijera tek trebala zakotrljati. Uspjeh napokon dolazi nakon golišavog poziranja za kalendar, kad su sve oči odjednom bile uprte u ovu senzualnu plavušu blistavog osmjeha. U travnju 1952. godine našla se na naslovnici časopisa Life uz naslov 'Razgovor o Hollywoodu'.