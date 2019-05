Ljubav koja traje desetljećima: U 80. godini života Ali MacGraw postala zaštitno lice Chanela

Čak 55 godina prošlo je otkako je slavna glumica debitirala u ulozi zaštitnog lica jednog od najpopularnijih parfema svih vremena - Chanel No. 5, a ovoga puta, francuska modna kuća upravo je nju odabrala da snimi kampanju za njihovu kolekciju satova J12

U crno-bijelom spotu, režiranom pod palicom francuske kreativke Brigitte Lacombe , 80-godišnja manekenka i glumica u samo 60 sekundi dotakla se 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, ali i najupečatljivijih trenutaka svoje karijere. Ali MacGraw nakon punih 55 godina ponovno surađuje sa slavnim Chanelom - debitirala je kao zaštitno lice parfema Chanel No. 5, a danas je zvijezda njihove kampanje za kolekciju satova J12.

'Očito, ukoliko ste opsjednuti vremenom, sat će vam reći koliko je sati, no za mene je on oduvijek bio poseban modni dodatak, više poput nakita', govori u video spotu 80-godišnja Ali MacGraw , pogledavajući skupocjeni Chanelov sat na svojoj ruci.

'Bilo je to kada sam dobila ponudu da snimim kampanju za Chanel No. 5. Agent je moju fotografiju vidio negdje u New Yorku i poslao mi upit želim li snimati filmove, iako za njih nisam imala nikakvih iskustva. Pretpostavljam da je ostalo povijest', dodala je sa smiješkom.



Osim Ali MacGraw u novoj kampanji za luksuzne Chanel satove našle su se i Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Keira Knightley i Lily-Rose Depp.