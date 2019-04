Ljetna sezona u The Garden Resortu u Tisnom donosi šest festivala

Sezona u The Garden Resortu u Tisnom i ovog ljeta donosi seriju festivala koji će se odvijati od početka srpnja do kraja kolovoza, a ukupno šest međunarodnih i domaćih festivalskih događaja privući će do 20 tisuća posjetitelja

'Slijedi drum’n’bass festival Hospitality On The Beach na rasporedu je od 11. srpnja, nakon čega svjetski poznati SunceBeat od 24. srpnja slavi deset godina održavanja u Hrvatskoj. Prvi dan kolovoza rezerviran je za početak novog festivala Fuliranje na moru kojeg po prvi puta radi kreativna agencija Kokoš ili jaje. Defected Croatia od 8. kolovoza donosi šest dana house hedonizma, u godini u kojoj organizatori Defected Records slave 20 godina postojanja, i uskoro će biti rasprodan za strano tržište. Sezona završava s Dekmantel Selectors festivalom od 22. kolovoza, kojeg organiziraju promotori iz Nizozemske', naglasio je Nick Colgan.

'Naše događaje ne volimo zvati festivalima, nego to zovemo odmorom s glazbenom pozadinom, a taj koncept privlači posjetitelje iz SAD-a i Australije, Njemačke, Francuske, Islanda i cijelog svijeta. Na tu ideju se savršeno nastavlja Love International koji u Tisnom otvara sedmu sezonu ljetnih događaja 3. srpnja', naglasio je Nick Colgan, domaćin lokacije The Garden Resort.

Prekrasna lokacija The Garden Resort u Tisnom domaćin je intimnijih glazbenih događaja koji se odvijaju na jednoj od najboljih festivalskih lokacija u Europi. Ondje privlače posjetitelje iz svih dijelova svijeta i čak 40 zemalja, i to u kristalnu uvalu s vlastitom plažom na jedinstvenu kombinaciju odmora s glazbenom pozadinom.

'Uvijek radimo i na poboljšanju lokacije, te imamo i nove smještajne jedinice u The Garden Resortu, mobilne kućice, glamping u kampu, hostel, uz apartmane i airstream prikolice te možemo smjestiti oko 600 ljudi na samoj lokaciji dok je ostatak posjetitelja smješteno u Tisnom i okolnim mjestima. Na samoj lokaciji ćemo ove godine predstaviti i craft beer bar, te novu zonu s hranom koju je osmislio glavni kuhar Gardena Marko Palfi, a uključivat će izbor veganske hrane i sokova, hranu s roštilja, gurmanske burgere, kao i juhe te azijsku hranu', dodao je Colgan te napomenuo da su i ove godine osigurali biorazgradive čaše i pribor kako bi još više očuvali festivalsku lokaciju. The Garden Brewery svoje pivo pakira u limenke koje se mogu reciklirati, a i ove godine s dobavljačem limenki Ball surađuju na projektu 'Svaka limenka se računa' kako bi osvijestili važnost recikliranja, te rade na tome da se ukloni plastika na lokaciji. Ujedno je napomenuo da je ugovor s lokacijom gdje je The Garden Resort produžen do 2022. godine.

Dodao je da je ove godine je postava izvođača kroz cijelu sezonu izuzetno jaka, te će gostovati njih više od 600 iz cijelog svijeta, kao što su Peggy Gou, DJ Harvey, Optimo na Love Internationalu uz sjajnu postavu lokalnih imena koja predvode Jan Kinčl & Regis Kattie, a tu je i Adriatic Coasting tim iz Gardena, Andy C, Noisia, High Contrast dolaze na Hospitality on The Beach, SunceBeat će ugostiti Davida Moralesa, Gillesa Petersona, Jaydu G, na Defected Croatia dolaze Armand Van Helden, Denis Ferrer, Roger Sanchez, Ben UFO, DJ Marcelle, Objekt nastupit će na Dekmantel Selectorsu dok Fuliranje na moru donosi odličnu postavu domaćih izvođača.

Konstantni interes lokalnih posjetitelja kao i onih iz cijelog svijeta, te promotora iz cijele Europe pokazuje da su događaji u Tisnom integralni dio hrvatske festivalske priče, a novi Fuliranje na moru dolazi iz radionice zagrebačkih organizatora koji ovog ljeta po prvi put sele na Jadran.

'Fuliranje na moru ove se godine premijerno predstavlja s ljetnom inačicom festivala. U četiri dana, od 1. do 4. kolovoza ugostit će u The Garden Resortu 12 vodećih hrvatskih bendova i izvođača uz mnoštvo DJ-a, raznih dodatnih sadržaja i aktivacija. Za dobre vibre i ritmove pobrinut će se Parni valjak, Massimo, Darko Rundek & Ekipa, Goran Bare & Majke, Damir Urban&4, Psihomodo pop, BOA II, Vojko V, Pavel, Detour, Kuzma&Shaka Zulu i Ljetno Kino, a ulaznice su dostupne na Ticketshop.hr. Ponosni smo što je Fuliranje doživjelo svoju inačicu u ljetnoj varijanti uz vrhunsku gastro ponudu, pa će posjetitelji moći uživati u lokalnim specijalitetima vodećih restorana', istaknuo je Roman Pokos, iz kreativne agencije Kokoš ili jaje te izrazio veliko zadovoljstvo prije svega suradnjom s The Gardenom koji je sjajan partner na još jednom festivalu kojeg organiziraju.

Ivan Klarin, načelnik općine Tisno, i na konferenciji za medije pohvalio odličnu suradnju s The Garden timom i iznenađenja koja donose. 'Neupitno je koliko je velika dobrobit festivala u The Garden Resortu za Tisno i njegove stanovnike i lokalnu zajednicu. Ove godine iznenađenje je došlo u obliku novog festivala, a to je Fuliranje. Želimo posjetiteljima ponuditi nešto novo, vrhunski izvođači koji su navedeni su polučili veliki interes i to je bitno jer ćemo imati jako puno domaćih turista, a more, sunce, glazba i jaka domaća imena su dobitna kombinacija. Svima koji dolaze na festivale tijekom ljeta i na Fuliranje želimo pružiti autentičan odmor i sve po čemu smo poznati i u čemu će ljudi uživati. Iz godine u godinu održavanja festivala u The Gardenu u Tisnom vidimo koliko je veliki značaj za lokalnu zajednicu, postali smo sinonim za odmor i ljude iz cijelog svijeta.'

Direktor Turističke zajednice Tisno, Filip Henjak, naglasio je da pripreme za novu sezonu idu sjajno: 'Zbog cijele sezone Gardena u Tisnom od ranije već imamo klijentelu koja godinama dolazi ovdje i možemo slobodno reći da znaju gdje točno dolaze. U suradnji s Gardenom ostvarili smo jedan vid turizma koji se zove festivalski turizam, te je u prošloj sezoni zabilježeno 35 000 noćenja u Tisnom gdje su se festivali dobro udomaćili, a oko 50 000 na otoku i u našem okruženju. Možete samo zamisliti kakva je to promocija za naše malo misto. Osim samih događaja, promotori promoviraju i cijelu županiju, Nacionalne parkove Krka, Kornati, otok Murter, stoga postoji veća korist za sve, a prosječna potrošnja po osobi je 110 eura.'

Jedna od 10 najboljih europskih festivalskih lokacija po pisanju utjecajnog The Guardiana dom je je jedinstvenog spoja odmora s glazbenom pozadinom koja privlači posjetitelje iz svih dijelova svijeta. Sve prate i zabave na brodovima, a više od njih 50 sastavni su dio festivalskog iskustva. Za vrijeme festivala aktivan je i klub na otvorenom Barbarella’s u Pirovcu koji se ove godine popeo na 29. mjesto od 100 najboljih klubova na svijetu po pisanju utjecajnog DJ Maga. Ovog ljeta bit će organiziran prijevoz autobusima od The Garden Resorta do kluba Barbarella’s za posjetitelje festivala. Organizatorima je važno da je ulaz na programe dostupan i lokalnim i regionalnim posjetiteljima, stoga se povoljnije ulaznice mogu naći u sustavima Entrio.hr, a opcije smještaja dostupne su na www.booking.thegarden.hr.

Više informacija potražite na www.thegarden.hr.

Popis festivala za ljeto 2019. u The Garden Resortu u Tisnom i klubu Barbarella's