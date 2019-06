Lindsay Lohan svojoj je mami slučajno razorila vezu

Glumica Lindsay Lohan u jednom je intervjuu otpisala vezu koju njena majka Dina Lohan ima s muškarcem po imenu Jesse Nadler nakon čega je njihova romansa navodno i stvarno pukla

Lindsay Lohan slučajno je svojoj majci Dini Lohan pokvarila vezu s Jessejem Nadlerom, no to nije jedina čudna stvar u vezi ove priče. Dina Lohan i Jesse Nadler nikad se nisu ni sreli – par je imao internetsku vezu.

Koliko je poznato, Dina Lohan i Jesse Nadler zajedno su s povremenim prekidima već pet godina, no isključivo preko interneta. Kad je Lindsay Lohan davala intervju za emisiju 'The Kyle and Jackie O Show' izjavila je kako je u pitanju farsa, te da ona Nadlera nikad nije ni upoznala.

'Ne znamo tko je. Ona ne zna tko je on. Nitko ga nikad nije upoznao', rekla je Lindsay Lohan.