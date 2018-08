Lidija Bačić poručila s plaže: 'Ne patim od lažnog glamura'

Zbog pretrpanog rasporeda fotografije atraktivne pjevačice u kupaćem kostimu ovog ljeta su prava rijetkost. Lidija Bačić ipak je pronašla vremena za odlazak na plažu i poziranje u badiću, a opet je imala potrebu poručiti svojim fanovima da je najbolja pjevačica u Hrvatskoj te da nikad ne obrađuje fotografije u Photoshopu

'Tko radi, ne boji se gladi. Ipak, između dva koncerta u dva dana nađem način da uživam u kupanju. Nitko ne voli more kao mi - Dalmatinci i Dalmatinke. Volim našu obalu, ali uvijek su to uvale gdje me nitko ne vidi i mogu uživati u ljepoti Jadrana. Meni ni oblaci danas ne smetaju jer volim mir i sol na svojoj koži. Znam da se neki slikaju po jahtama i s koktelima. Neka im. Ja volim svoju publiku i svoje pjesme. To mi je dovoljno. Ne patim od lažnog glamura. U našoj zemlji trebaš biti lud pa da nisi socijalno osviješten. Hvala Bogu, ne moram obrađivati fotke kao sve. Samo guštam. Takva sam kakva sam i volim sebe', napisala je Lidija Bačić. Pjevačica je objavila nekoliko fotografija u kupaćem kostimu koje su, naravno, oduševile njezine obožavatelje.