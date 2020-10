Ležerno odjeven Mladen Grdović i supruga Brankica u koži od glave do pete nisu prošli neprimijećeno na zadarskoj špici

Sunčano prijepodne pjevač Mladen Grdović je iskoristio za šetnju rodnim Zadrom u društvu supruge Brankice. Dok su razgledavali dućane na Poluotoku, zamijetio ih je fotograf koji ih je uslikao 'na prepad' pa se nisu stigli ni osmjehnuti za kameru

Brankica itekako prati modne trendove, barem ako je suditi prema onome što vidimo. Zadarskom špicom prošetala je u koži od glave do pete koja je ove sezone apsolutni 'must have'. Uske kožne hlače i kožna jakna s asimetričnim patentnim zatvaračem u kombinaciji s visokim čizmama i crvenim detaljima odličan su jesenski odabir.