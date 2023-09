Legendarna Cher otkrila tajnu svog mladolikog izgleda na pragu devetog desetljeća

'Sjećam se kad smo moja prijateljica Paulette i ja pričale o tome kada ćemo odrezati kosu i prestati nositi traperice. Ja i dalje ne mogu vjerovati da ću u nekom trenutku imati 80 godina, i to prije nego što sam mislila, no i tada ću i dalje nositi traperice i imati dugu kosu. Geni su u mojoj obitelji čudo', rekla je Cher pa nastavila:

'Nisam sigurna jesam li mlađa zbog toga što se ne osjećam starom. Nisam sigurna. No, ja se držim trendova i imam puno mladih prijatelja. Ok, imam i starijih prijatelja. Iskreno ću vam reći, ne trudim se osjećati mladom niti se trudim biti mladom. Ono sam što jesam, što god to značilo.'