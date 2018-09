Vodimo vas na koncert Kuzme & Shaka Zulu u Tvornici

Kuzma & Shaka Zulu eksplodirali su na domaćoj sceni 1993. singlovima 'Jedna mala Iva' i Party (Ruke Gore). 'Jedna mala iva' je svega u nekoliko dana postala veliki radijski hit u Dalmaciji, a 'Party' i u cijeloj Hrvatskoj

Sljedeće godine objavljuju debi album 'Prva liga' koji je kroz službene i piratske kanale prodan u više od 50.000 primjeraka, a s vanvremenskim hitovima 'U mojoj ulici (ne prodaje se trava)', 'Vozimo se, vozimo, 'Puknuta ekipa' i 'Prva liga' grupa brzo stječe ogromnu, i do danas izuzetno vjernu fan bazu.

Poslije drugog album 'Lito ide mala' s kojeg su skinuti singlovi 'Lito ide mala', 'Zaspala na suncu' i 'Majstori sa mora' bend radi pauzu do 2003. kada izlazi izdanje 'Idemo na more', a grupa radi još jednu autorsku pauzu. Album 'Di ćemo večeras' objavljen je 2010., a nakon njega usljedili su zapaženi singlovi 'Retardi sa fejsa' i 'Naloži do kraja empe3'. Upravo proteklih nekoliko sezona bend je koncertno aktivniji nastupima po cijeloj Hrvatskoj. U Tvornicu kulture vraćaju se nakon gotovo dvije godine kako bi obilježili 25. obljetnicu uspješne karijere.