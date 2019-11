Kristin Davis otkrila: Zbog ove scene iz serije 'Seks i grad' nikada se nije osjećala ugodno

Ona je jedna od četiri glumice koje su 90-ih vladale malim ekranima ponajviše zahvaljujući hit seriji 'Seks i grad'. Budući da se u seriji sasvim otvoreno govorilo upravo o seksu, glumice su morale snimiti i mnogobrojne škakljive scene, a jednoj od njih, točnije Kristin Davis koja je utjelovila Charlotte York, to i nije bilo lako

Vruće scene seksa bile su nešto što su znale da će kad tad morati snimiti, nakon što su četiri glumice potpisale ugovor s HBO-om za hit seriju 'Seks i grad', no, kada je došlo do realizacije, nekima to i nije bilo lako.

Naime, tijekom gostovanja u showu Andyja Cohena, 'Watch What Happens Live', Kristin Davis igrala je igru 'Sex and the Gritty', u kojoj joj je voditelj postavio razna pitanja, poput onog čiju odjeću od četiri lika iz serije nikada ne bi imala u svom ormaru, na što je ona, bez previše razmišljanja odgovorila - Samanthe Jones, koju je glumila Kim Catrall.

A onda ju je pitao o omiljenim, ali i omraženim scenama, kada se Kristin Davis prisjetila jedne čudne scene seksa u trećoj sezoni.