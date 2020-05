Ovog ljeta svjetlo dana ugledat će vjerojatno najiščekivanija knjiga godine - 'Finding Freedom' - a u kojoj će biti ispričana 'njihova strana priče'. Naravno, riječ je o princu Harryju i Meghan Markle i njihovoj verziji situacije koja se događala u kraljevskoj obitelji, a uoči izlaska javnost je doznala još neke zanimljivosti

Knjiga 'Finding Freedom' otkrit će javnosti još nepoznate detalje iz zajedničkog života Meghan Markle i princa Harryja , no hoće li postignutim učinkom u konačnici biti zadovoljna američka glumica, znat će se tek kada knjiga stigne na police svjetskih knjižara.

SADA ON PATI

Dobro je poznato da je Meghan Markle elokventna i da dobro piše, a na fakultetu je na prvoj godini studirala engleski jezik i književnost. Izdavanjem vlastitih memoara, koje bi sama napisala, Meghan bi napokon imala apsolutno sve pod kontrolom.

Da dijelove iz svog života, naravno pomno birane i uljepšane, rado dijeli sa svojim obožavateljima pokazala je već pišući vlastiti blog na stranici The Tig, koji je zatvorila netom nakon kraljevskih zaruka, no anonimno je pisala još jedan blog pod nazivom 'The Working Actress'.

'Kosa mi je isprana, lice obojano, moje ime je prepoznato, popularnost mi raste, moj život se mijenja', napisala je na tom blogu.