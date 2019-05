Kralj ljubavi: Najljepši par Hollywooda više nije skupa?

Već neko vrijeme se šuška kako ruska manekenka Irina Shayk i hvaljeni glumac Bradley Cooper više nisu skupa

Ako je vjerovati dobro upućenim izvorima, par se razišao zbog neslaganja oko pristupa njihovoj vezi: Irina želi da je njihov privatni život dostupniji medijima no Bradley svoj privatni život ne želi izlagati javnosti.

Zadnji put su u javnosti viđeni na dodjeli Oscara koja se održala u veljači ove godine. Bradley i Irina zajedno su od 2015. godine, a imaju i dvogodišnju kćer Leu, no glumac se više družio s Lady Gagom nego s lijepom Ruskinjom.

Inače, 91. dodjela zlatnih kipića za poznatu ljepoticu neće ostati u najboljem sjećanju. U centru pažnje bio je prisan odnos njezina partnera i Lady Gage, koji je do izražaja došao na pozornici tijekom zajedničke izvedbe pjesme 'Shallow'. Po strani je Irina ostala i nakon same dodjele, na zabavi u čast pobjednicima. Cooper i Gaga gotovo dva sata stajali su jedno pored drugoga, poput zaljubljenih tinejdžera, a Shayk je bila u samom kutu prostorije s Bradleyjevom majkom. Sudionicima zabave nije promaknulo to da između ljubavnog para nije bilo baš nikakve interakcije.