Majčinstvo je opušta: Nakon burnog tjedna Irina Shayk posvetila se preslatkoj kćerkici

Tjedan iza nas za manekenku Irinu Shayk bio je izuzetno naporan te se kroz medije provlačila priča o navodnoj nevjeri njezina partnera Bradleya Coopera. Tijekom cijele afere Irina je ostala suzdržana, ali njezini prijatelji otkrili su da ju sve to počinje uznemiravati. Bijeg od problema pronašla je u svakodnevnim, majčinskim obvezama

Preslatku djevojčicu posljednjih smo tjedan dana uglavnom mogli vidjeti kako u društvu slavne mame obilazi parkove u New Yorku, a u nekoliko navrata pridružilo im se i Irinino društvo.

'Uvijek kažem da je činjenica da sam postala majka jedna od najboljih stvari na svijetu. Ne mislim da mi je to promijenilo život, no promijenilo me u smislu da se bolje osjećam. Obitelj je najvažnija stvar na svijetu', rekla je nedavno 33-godišnja Ruskinja koja slovi za jednu od najljepših žena svijeta.