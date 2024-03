Kraj teorija zavjere? Nakon fotografija stigla je i snimka Kate Middleton u šopingu

Unatoč tome što izgleda dobro i zdravo, princeza ostaje pod liječničkim nadzorom, a kraljevskim dužnostima planira se vratiti idućeg mjeseca.

Nelson Silva (40), koji je snimio video, kupovao je meso u trgovini na farmi, kada je ugledao Kate i Williama u prolazu s kruhom.

'Primijetio sam par kako bira kruh, žena se okrenula i to lice mi je izgledalo jako poznato. Tada se okrenuo William i pomislio sam 'čekaj, poznajem ovu osobu'. Rekao sam osoblju trgovine 'Mislim da su to oni' dok sam plaćao. Otišao sam do svog auta i dok su izlazili iz trgovine samo sam ih snimio', izjavio je za The Sun dodavši da je Kate izgledala 'sretno i opušteno'.