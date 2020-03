Koronavirus poremetio planove TV kućama: Otpali najjači aduti, a umjesto njih gledat ćemo reprize kvizova, utakmica i neke nove dokumentarce

Koronavirus poremetio je planove i televizijskim kućama, odustalo je od snimanja emisija uživo i onih pred publikom, nema sportskih prijenosa jer su obustavljena natjecanja, a ne čekanju su i brojne serije

Otkada je Nacionalni stožer civilne zaštite objavio preporuke najstrožeg socijalnog distanciranja uz druge mjere prevencije oko širenja korona virusa HRT je zbog velikog broja ljudi na setu zaustavio snimanja 'Potjere' i 'Milijunaša'. Emisije koje se emitiraju ovih dana snimljene su ranije, a nakon njih do novih snimanja emitirat će se neke starije reprizne epizode. 'Potjera' će se tako emitirati do 2. travnja, a 'Milijunaš' do 30. travnja. Prioritet je zaštititi zaposlenika angažiranih na tim projektima i stopostotna sigurnost natjecatelja, kažu s HRT-a, na kojem su već ranije odustali i od showa 'Zvijezde pjevaju' koji je s emitiranjem trebao započeti prije tjedan dana.