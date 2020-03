Ecija Ojdanić: 'Osjećam se realiziranom na svim poljima - kao majka, žena, glumica'

Prije 11 godina pokrenula je privatno Kazalište Moruzgva, a ono se ubrzo uspješno pozicioniralo na nezavisnoj kulturnoj sceni s gostujućim predstavama u više od 50 gradova te brojnim osvojenim nagradama. Jedna od najomiljenijih glumica domaće publike za tportal se prisjetila kako je nastajala njezina kazališna oaza, govorila o politici u kazalištu, odrastanju u Dalmatinskoj zagori i tajni svog dobrog izgleda

Intrigantne uloge privlače je poput magneta, no iako izrazito umjetnički fokusirana na glumu, spremno povlači kompromisne poteze i prihvaća izazov suvremenog televizijskog trenda. Tako je bilo i s pristajanjem na uspješnice 'Larin izbor', 'Kud puklo da puklo', 'Zlatni dvori', do najnovije uloge Nade Prpić u seriji 'Drugo ime ljubavi', a koja se emitira na Novoj TV. S grižnjom savjesti što joj krademo vrijeme, rastrzanoj između brojnih obaveza, ipak smo bili zadovoljni što smo ovu energičnu i karizmatičnu glumicu uspjeli pridobiti da u svom pretrpanom dnevnom rasporedu odvoji malo vremena za nas.

Kako je počela priča s Moruzgvom i jeste li prije 11 godina mislili da ćete postati jedno od najuspješnijih malih kazališta?

Ne, upravo suprotno. Imala sam ambiciju napraviti samo jednu predstavu, a to je 'Gola u kavezu', i okupila sam svoje istomišljenice, drage kolegice Barbaru Nolu i Anu Begić te Ivana Leu Lemu kao redatelja, pa smo doslovno dvije godine radili po kuhinjama kako bismo iskemijali, skuhali tu predstavu koja je postigla velik uspjeh, što nam je bio motiv da radimo dalje. I baš zbog toga što su moje kolegice vjerovale u ideju te predstave - da nije bilo njihove dobre volje, upornosti i talenta, sigurno se Moruzgva ne bi razvila do ovoga što je danas, a to je proaktivno kazalište koje proizvodi predstave što premašuju 100 izvedbi, koje se igraju u Hrvatskoj i regiji te koje su na ponos meni kao producentici.

Za Kazalište Moruzgva znali ste reći da je vaše četvrto dijete. Jesu li nezavisna kazališta kod nas dovoljno cijenjena? Je li teško imati sve konce u svojim rukama i voditi privatno kazalište?

Za Moruzgvu kažem da je moje četvrto dijete zato što je trebalo puno ljubavi, truda i odricanja da se stvori takvo proaktivno kazalište. Dogodilo se isto kao s djetetom, uložiš puno ljubavi, puno truda, nadaš se najboljem i ne očekuješ ništa. I kako se ono lijepo razvija i vraća mi taj trud, stvarno ga mogu usporediti sa svojim djetetom. Položaj nezavisnih kazališta najviše je ugrožen time što ne postoji jasna evaluacija postignutog. Još nas uvijek javnost percipira kao neke koji zgrću ogroman novac na račun javnih izvora financiranja. Istina je zapravo sljedeća: 20 posto naše dobiti ostvarujemo od sredstava grada i ministarstva, a čak 80 posto vlastitim prihodom. Plaćamo plaće iz svoje dobiti, a ono što dobijemo od grada i države vraćamo kroz porez. Znači, samoodrživi smo, stvaramo kulturni proizvod i mogu reći da od Moruzgve posredno i neposredno živi desetero ljudi.

Životna lekcija koju sam naučila ta je da trebam imati povjerenja u svoj tim i to da će on odraditi stvari najbolje što može. Imam fantastičan tim ljudi, moju Đinu, mog Antonija, Popaja, Kikija, tehničko osoblje, marketing, organizaciju, a ja sam tu samo jedan čovjek koji telefonira i dirigira. Najteže je zapravo voditi kazalište, a najzanimljivije su mi pretprodukcija i produkcija predstave. Onda zapravo najviše potegnem. Ali to je opet kreativan čin koji me, koliko god bio naporan i neizvjestan, neizmjerno veseli i ispunjava.