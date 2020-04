Slavni operni pjevač Andrea Bocelli održao je na sam Uskrs u katedrali Duomo u Milanu koncert kojim je na svoj način, kroz pjesmu, odlučio poslati 'ljubav i nadu' Italiji, ali i cijelom svijetu zbog pandemije koronavirusa. Prijenos je održan preko njegovog YouTube kanala, a obožavatelji nisu mogli sakriti emocije zbog njegovih izvedbi

Baš kao što je i najavio, na sam Uskrs u praznoj milanskoj katedrali Duomo, 61-godišnji talijanski operni pjevač Andrea Bocelli održao je koncert pod nazivom 'Music for Hope' ('Glazbom do nade', op.a.). Iako je katedrala trenutno zbog cijele zdravstvene situacije, koja je ponajviše pogodila upravo Italiju, zatvorena, zbog Bocellijevog koncerta napravljena je iznimka i to uz posebnu dozvolu monsinjora Gianantonija Borgonova, ali i gradonačelnika Milana Giuseppea Sala.