Jedna od najtraženijih violinistica današnjice svirat će na egzotičnoj plantaži pored Zagreba

'Priprema za ovakvo okruženje uključuje mnogo više od same glazbene interpretacije. Važno mi je osjetiti prostor, udahnuti atmosferu, povezati se s prirodom i pretvoriti je u suigrača. Glazba u prirodi odzvanja drugačije, nježnije, slobodnije, življe. Također razmišljam o svakom detalju, od repertoara do energije koju želim prenijeti. Bit će trenutaka za meditaciju, za ples, za tišinu – jer priroda sama diktira tempo. Osjeća se gotovo kao ritual, a ne samo koncert. I upravo zato jedva čekam stati pred publiku i podijeliti tu magiju.'

'Ambijenti poput koncertnih dvorana u Tokiju, Beču ili Berlinu svakako imaju svoju čar, sve je precizno, akustika savršena, publika usredotočena. No ono što me sada čeka je apsolutno uzbudljivije', otkriva Tjaša i dodaje:

Spoj klasične, moderne i filmske glazbe u njezinoj izvedbi dobit će sasvim novu dimenziju među stablima indijanskih banana. ' Naziv koncerta 'From Beethoven to Beyoncé' već sam po sebi daje naslutiti da publiku očekuje jedno posebno putovanje kroz stoljeća, stilove i emocije. Spojila sam nešto što dosad nisam nikad radila: klasična glazba s modernim beatovima, uz dozu filmske čarolije. Bit će za svakoga ponešto – od velikih majstora poput Beethovena do suvremenih ikona poput Beyoncé', govori Tjaša te dodaje:

'Obožavam tropsko voće. Prije svakog koncerta pojedem jednu bananu. To je moj mali ritual, već godinama. Neka kombinacija prirodnog šećera i teksture jednostavno savršeno priprema tijelo i um za nastup. Zato me jako veseli otkriti novu verziju tog mog koncertnog 'snacka' - indijansku bananu. Kad sam prvi put čula za nju, pomislila sam: 'Okej, ovo moram probati', ističe Tjaša i zaključuje:

'Jako sam povezana s Hrvatskom. Deset godina smo ljetovali u Punatu i tada smo svirali na ulici, zajedno s mojim dvojicom braće. Luka svira klarinet, a Jaka harmoniku. To su zapravo bili naši prvi nastupi, i to baš u Hrvatskoj. Uvijek kažem, nigdje na svijetu se ne jede bolje i ne uživa kao na hrvatskoj obali. Za mene je Balkan uvijek Balkan, tamo gdje mi je srce. Srčani ljudi, to je nešto što me uvijek inspirira. Divno je vidjeti odakle je sve počelo i gdje sam sada.'