Komentar Barbre Streisand na račun poznate glumice izazvao bijesne reakcije javnosti

Nije trebalo dugo da se na nju obruše obožavatelji komičarke, a koji su u nevjerici dočekali takav njezin komentar. 'Wow, stvarno? Što se dogodilo s onim da ne komentiramo tuđa tijela? Kao majka kćeri smatram da to nije u redu jer žene se ne bi trebale fokusirati na izgled', rekla je jedna, a druga dodala: 'Toliko sam zatečena da si je to mogla pitati na društvenim mrežama da svi vide? Volim te i obožavam, iskreno, ali to me razočaralo' Treća je poentirala: 'Je li ili nije na Ozempicu, to se nikoga ne tiče.'

Drugi su komentirali njezin istup kao nepristojan, odvratan i bez poštovanja.