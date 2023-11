Barbra Streisand i James Brolin otkrili da je on bio u celibatu tri godine prije nego što su se vjenčali

Glazbena ikona i njezin suprug, slavni glumac gostovali su u emisiji 'CBS Mornings' kako bi promovirali njezine upravo izašle memoare, 'My Name Is Barbra', a koji su nastajali gotovo 25 godina

U zajedničkom intervjuu 83-godišnji James Brolin ispričao je voditeljici Gayle King da je bio u celibatu 90-ih, prije vjenčanja s Barbrom Streisand.

Streisand se šaljivo na to ubacila: 'Ne bi smio to reći', udarivši muža po koljenu. 'Nisam imao nikakvog interesa da se uplićem u neku lošu situaciju', objasnio je Brolin. 'Nakon tri godine sigurno je to bila paklena noć?' našalila se Gayle, a glumac joj je odgovorio da je bila 'divlja', smijući se sa svojom suprugom.

Prije nego što se odlučio na celibat, Brolin je bio u braku s Jan Smithers gotovo deset godina, okončavši ga 1995. Streisand je prethodno bila udana za Elliota Goulda od 1963. do 1971. godine, a 25. godišnjicu braka proslavila je s Brolinom u srpnju.

Magazin People došao je do izvatka iz memoara, u kojima ona objašnjava zašto vjeruje da je njezina veza s Jamesom ili Jimom, kako ga ona zove, izdržala test vremena. 'Mislim da je pravi razlog zbog kojeg je naša veza opstala to što smo oboje voljni raditi na tome', napisala je Streisand. 'Jim i ja smo vrlo različiti. Kao što on kaže: 'Ti si stručnjak za traženje onoga što nije u redu, dok sam ja samo sretan što se ujutro probudim.' On će živjeti puno dulje od mene. Stalno govori da će doživjeti 100, a nedavno je to povećao na 110 godina. Vjerojatno hoće s takvim stavom', smatra Barbra.

Zanimljivo je to da je u svojim memoarima otkrila da je njezin brak s Brolinom bio inspiracija za Aerosmithov hit 'I Don‘t Want To Miss A Thing'.

