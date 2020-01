Koliko god se trudio, još mu uvijek nije oprostila: Pijana noć s kolegicom na setu mogla bi skupo koštati Justina Timberlakea

Glumica Jessica Biel još uvijek je bijesna na svog supruga, pjevača i glumca Justina Timberlakea i njegove slabosti tijekom snimanja filma u New Orleansu, kada je vidno alkoholiziran snimljen kako se s glumicom Alishom Wainwright drži za ruke

Događaj koji se zbio u studenom, još uvijek je glavna tema u domu slavnog para Jessice Biel i Justina Timberlake . Riječ je naravno o večernjem izlasku glumca i pjevača koji je vidno alkoholiziran snimljen na filmskom setu u New Orleansu kako se drži nježno za ruke s kolegicom Alishom Wainwright .

Iako su već pokušali zavarati javnost pričama kako su izgladili sve nesuglasice, čini se kako je sve samo ne tako. Kako donosi Us Weekly, 38-godišnji Justin Timberlake ima problema s ispunjavanjem datih obećanja, među kojima je i onaj da će više vremena provoditi sa svojom obitelji.

Zbog svega se Timberlake ispričao, i to javno, svojoj supruzi, ali i cijeloj obitelji, no, šuška se kako ona još uvijek ne može prijeći preko svega, jednostavno mu ne može oprostiti javnu sramotu koju joj je nanio.

'Dao je velika i važna obećanja, no ne drži ih se pretjerano, ili bar ona misli da ih se ne drži koliko bi trebao. Obećao joj je da će više vremena provoditi s njima, a njoj se čini da on to ne radi. Jednostavno, sada su u lošim i napetim odnosima', otkrio je izvor blizak paru.