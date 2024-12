Arnold Schwarzenegger kakvog još niste vidjeli: Prošetao ulicama poput Djeda Mraza

Arnold Schwarzenegger zabrinuo je obožavatelje za svoje zdravlje nakon što se transformirao u Djeda Mraza za svoj nadolazeći božićni film ' The Man with the Bag '.

'The Man with the Bag' je obiteljski film o misiji spašavanja Božića nakon što je Djedova čarobna torba ukradena, piše Entertainment Weekly, no daleko od toga da je ovo jedini blagdanski film s holivudskim snagatorom u glavnoj ulozi.

U svom prvom blagdanskom filmu, 'Jingle All the Way', Schwarzenegger je glumio 1996. godine.

Tada je utjelovio oca u misiji da sinu nabavi božićni dar iz snova: akcijsku figuru Turbo-Mana.