Koje bi ime princ Charles mogao imati kad jednog dana postane kralj

Kada jednoga dana preuzme titulu vladara britanske kraljevske obitelji od svoje majke kraljice Elizabete, princ Charles će poput svojih prethodnika vjerojatno promijeniti ime

No kada jednoga dana princ Charles ipak zasjedne na tron, možda ga više nećemo znati pod istim imenom.

'Lako je moguće da princ Charles preuzme jedno od svojih imena, primjerice: Philip, Arthur ili George. To nije uvijek praksa, ali nije ni neuobičajeno', otkriva Dickie Arbiter , bivši glasnogovornik kraljevske obitelji.

Arbiter dodaje i to kako je Charlesov djed princ Albert prilikom krunidbe uzeo četvrto ime i postao tada kralj George VI. Tijekom povijesti pamtimo još nekoliko primjera vladara koji su se preimenovali tijekom uzimanja titule.

Mnogo je razloga zašto bi 69-godišnji princ Charles mogao izabrati ime George kada jednoga dana postane britanski kralj, a najvažniji je odati počast svome voljenom i utjecajnom djedu. Ako izabere to ime mogli bi ga znati kao kralja George VII. Isto tako postoji mogućnost da ostane pri svom prvom imenu pa bude okrunjen kao Charles III., a zanimljiva je činjenica da u Britanija nikada nije imala kralja Philipa pa bi ukoliko dođe do odabira tog imena to bio prvi takav slučaj.