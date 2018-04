Klub Katran krajem travnja postaje najveći hram elektronske glazbe na ovim prostorima

Hitmaker Ten Walls u pratnji još 8 DJa premijerno u Zagrebu, zagrijavaju nas za Labyrinth Open 2018

Ten Walls litvanski je producent pravog imena Marijus Adomaitis koji je poznat po tome što u elektroničku glazbu uklapa svoje klasične uzore. Karijeru je započeo pod imenom Mario Basanov te se proslavio deep house hitovima kao što su 'I'll Be Gone', 'Who's Shot The Silence', 'Do You Remember', 'Caribbean Girl', 'Closer', 'We Are Child Of Love'...

S projektom Ten Walls potpuno je promijenio smjer. Njegovi 'Gotham' i 'Requiem' osvojili su klubove u cijelom svijetu. Glazba Ten Wallsa ima izražene elemente klasike, a njegov zaštitni znak je fagot, koji daje posebnu notu i čini ga jedinstvenim među DJ-ima. Njegov singl 'Walking With Elephants' iz 2014. došao je i do 6. mjesta najboljih britanskih singlova te godine, a zašto je na Youtubeu preslušan više od 50 mil. puta provjerite sami: