Ključni trenutak: Otkriva se prava istina o vezi Toma Cruisea i Ane de Armas

Posljednjih tjedana Hollywood bruji o navodnoj vezi između 62-godišnjeg Toma Cruisea i 37-godišnje kubanske glumice Ane de Armas . Dok mnogi sumnjaju da je riječ o 'lažnoj vezi'osmišljenoj za privlačenje medijske pozornosti, nedavni događaji upućuju na to da bi njihova romansa mogla biti stvarna.

Zajednički profesionalni planovi

Dodatnu vjerodostojnost njihovoj vezi daju vijesti da je Cruise angažirao Anu de Armas za glavnu ulogu u svom novom filmu radnoga naslova 'Pressure', što upućuje na to da će u nadolazećim mjesecima vjerojatno provoditi još više vremena zajedno. Očekuje se da će par zajedno debitirati na crvenom tepihu na Filmskom festivalu u Cannesu u srijedu.

Tko je Ana de Armas?

Rođena kao Ana Celia de Armas Caso na Kubi od španjolskih roditelja, svoju karijeru započela je u kubanskim sapunicama prije nego što se s 18 godina preselila u Španjolsku kako bi nastavila glumačku karijeru. Engleski je "pravilno" naučila tek kada se 2016. godine preselila u Los Angeles radi uloge u kriminalističkom filmu 'War Dogs'.

Njezina karijera doživjela je procvat 2017. godine u filmu 'Blade Runner 2049', a zatim 2019. u filmu 'Knives Out' uz Daniela Craiga, koji ju je kasnije odabrao za ulogu Bond djevojke Palome u filmu 'No Time To Die' iz 2021. godine. Sljedeće godine postala je prva kubanska glumica nominirana za Oscara za svoju ulogu Marilyn Monroe u filmu 'Blonde'.

Za razliku od mnogih holivudskih zvijezda, Ana de Armas izbjegava svjetla reflektora i živi sa svoja dva psa na prostranom imanju u Vermontu, na drugoj strani SAD-a. Izvor koji je radio s njom opisuje je kao 'iznimno talentiranu' osobu koja 'ozbiljno shvaća svoj posao', što je osobina koju dijeli s Tomom Cruiseom.