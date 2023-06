Kim Cattrall samo zbog ovoga vratila se ulozi Samanthe Jones

New York Post prvi je otkrio da je Cattrall u tajnosti snimila scenu za potrebe nove sezone serije ‘ I tek tako... ’ koja ovog lipnja stiže na HBO Max.

Nakon što je odbila ideju o snimanju trećeg filmskog nastavka ‘Seksa i grada’, također je odbila sudjelovati u nastajanju prve sezone spin-off serije ‘I tek tako...’.

U njoj Samantha Jones živi u Londonu i nalazi se u svađi s Carrie Bradshaw, nakon što joj je otkazala poslovnu suradnju.

Povratak Cattrall ulozi Samanthe Jones došao je s visokom cifrom, kako tvrde izvori za američki Page Six.

‘Za tu scenu dobit će hrpu novca i to samo pokazuje njezinu moć. Još je trebaju u seriji, no iako bi njezin povratak obožavatelje ’Seksa i grada’ mogao natjerati da misle kako će se vratiti sljedeće sezone, to se neće dogoditi. Prema njoj su se loše odnosili, a siguran sam da je bilo potrebno mnogo uvjeravanja da bi se dogodila ova epizodna uloga’, otkriva izvor.

U sceni se navodno vidi Samantha kako u automobilu telefonski razgovara s Carrie.