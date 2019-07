Kći poznatog glumačkog para otvoreno progovorila o zdravstvenim problemima, ali i odlasku na rehabilitaciju

Iskrenom objavom na svom Instagram profilu, Delilah Belle Hamlin, kći zvijezde realityja 'The Real Housewives of Beverly Hills', Lise Rine i glumca Harryja Hamlina, otkrila je da je prošle godine čak dva puta završila na rehabilitaciji te da joj je to iskustvo promijenilo život

Sa samo 21. godinom Delilah Belle Hamlin, kći zvijezde realityja 'The Real Housewives of Beverly Hills', Lise Rine i glumca Harryja Hamlina, iza sebe ima poprilično iskustvo kada je riječ o boravku na rehabilitaciji. Ova manekenka svoj je Instagram profil iskoristila je da javno progovori o stvarima koje je do sada čuvala za sebe. Iako je, kako je priznala, ovo priznanje za nju bilo poprilično teško i isrpljujuće, na to je ipak pristala kako bi svojim pratiteljima, kojih ima milijun, otkrila kako joj je boravak na rehabilitaciji promijenio život, rekavši kako je za nju 'to najbolja stvar koja joj se dogodila u životu'.

Razlog zašto je upravo sada progovorila o svemu je taj što želi pomoći drugima koji se, baš poput nje, nađu u situaciji da se bore s depresijom i anksioznošću. 'Oklijevala sam trebam li ili ne ove informacije podijeliti s vama, jer sada vas je zaista puno ovdje i to me plaši, osobito jer sam se svim silama do sada trudila imati pozitivan utjecaj na mlađe pratitelje. Nadam se da će ovo što ću podijeliti s vama pomoći barem jednoj osobi koja se bori s anksioznošću i depresijom.

U ovo vrijeme prošle godine bila sam na rehabilitaciji. Taman sam preselila u New York i započela svoje putovanje kao studentica na NYU. Nedugo nakon dolaska u New York počela sam osjećati strašnu depresiju. Počela sam privlačiti negativne ljude u svoj život, samo zato što su i moje misli bile negativne. Upala sam u nekoliko nezdravih veza koje su me gurnule 'preko ruba' i jednostavno nisam mogla izaći iz svega smatrajući kako sam to i zaslužila.'

Kako je rekla, osam mjeseci kasnije shvatila je da više ne može podnijeti svu tu bol, pa je odlučila o svemu porazgovarati sa svojom majkom, 56-godišnjom glumicom Lisom Rinom, i vratila se u Los Angeles. 'U veljači sam nazvala mamu, spakirala kofere i otišla na prvi let za Los Angeles. Dva tjedna kasnije primljena sam u rehabilitacijski centar. Znala sam da je način na koji živim nezdrav i loš za moje psihičko zdravlje, zato sam i nazvala mamu i rekla joj da trebam pomoć.'

Kako je rekla, upravo na rehabilitaciji naučila je neke nove stvari o sebi, koje do tada nije znala, ili ih jednostavno nije bila svjesna. 'Naučila sam o svojoj samostalnosti, kako smanjiti osjećaj srama i krivnje i ono najvažnije, naučila sam voljeti samu sebe.'