Hrvoje Kečkeš progovorio o vlastitoj ovisnosti i Mataniću

Glumac koji je javnosti postao poznat po ulozi Kazimira 'Kaze' Hrasteka u kultnoj TV seriji 'Bitange i princeze' i svako jutro uveseljava naciju u najslušanijem radijskom showu u Hrvata, 'Beautiful day' progovorio je o slučaju poznatog domaćeg redatelja, politici, teškim životnim trenutcima

Omiljeni hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Hrvoje Kečkeš gostovao je u podcastu Skip Or Beep bravo! radija, a na pitanje što bi Kazo kazao na slučaj Matanić, rekao je:

'Meni se je glupo očitovat o očitome, znaš, o nečemu, aha, ovo je loše, hajdemo sada svi reći da je to loše. Da, znamo da je to loše, znaš, ono, kada kaže netko, ne volim osobe koje lažu. Nitko ne voli osobe koje lažu, to je 100%. Trebale bi zaista institucije to odraditi. Konačno više da se pomaknu. To je prva stvar. A ne da to sve spadne na neko prosuđivanje javnosti. Druga stvar, da, čovjeka koji se odlučio u krajnjoj liniji izliječiti, ja isto podržavam. Ja podržavam njegovu odluku da se izliječi. Ja mu želim sada mir, želim mir prije svega njegovoj obitelji, da se on izliječi što apsolutno ga ne abolira od eventualnih čina koje je napravio. I kažem još jednom, zato tu moraju biti čvrste institucije i onda neće biti prostora za spekulaciju. I time će se pomoći žrtvama. Jedino na taj način', smatra glumac.

Prisjetio se i osobne borbe i pobjede nad ovisnošću. 'Bilo je jedno otkazivanje predstave, ali nije bilo toliko tih momenta da sad...mislim što ti je zapravo bio problem... Ja nisam imao nikada pravu povratnu informaciju, znaš, pogotovo alkohol je društveno prihvaćen i ti zapravo nikada ne vidiš dok ti stvarno nije voda ono preko glave, ti ne kužiš koliko si u to zapravo umočen, znaš. A onda kad skužiš, kada bi ti htio isplivati, onda više ne ide tako lako. Tako da ta borba je trajala, pokušavali su se razno, razni načini, ali dok ja zapravo nisam shvatio što ja zapravo želim, a to je da se želim riješiti žudnje za svim tim, ja sam se jednostavno oslobodio. Danas uopće nema žudnje. Ja bez problema idem s prijateljima na utakmice, oni ne piju čaj dok navijaju, ali mene to ne dotiče', ispričao je.

Splet više životnih okolnosti i situacija doveo ga je do spoznaje da mu je potrebna pomoć. 'Ali ono što je sigurno presudno, to je kada vidiš da cijelo vrijeme imaš oko sebe ljude koji te vole i kada zaista osjetiš tu ljubav, kada zaista osjetiš koliko im je stalo i kada osjetiš da problem zapravo ne radiš više samo sebi, nego radiš drugima. Ne u smislu da im radiš, ne znam, nekako ja nisam bio destruktivan u tom smislu nikada, ali...da drugi pate zbog tvoga problema, onda osjećaš neku veliku odgovornost da učiniš sve, da izroniš', kaže.

