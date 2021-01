Kćer Andie MacDowell pokleknula pod pritiskom javnosti: Ostavila holivudsku zvijezdu optuženu za zlostavljanje

Samo nekoliko dana nakon što su uočeni u zajedničkoj šetnji ulicama Los Angelesa, zvijezda Tarantinovog filma 'Bilo jednom u Hollywoodu' i glumac Shia LaBeouf svojoj vezi odlučili su reći zbogom

Svoju vezu, Margaret Qualley i Shia LaBeouf navodno su započeli na jesen prošle godine nakon što su sudjelovali u stvaranju videospota za pjesmu 'Love Me Like You Hate Me' njezine 30- godišnje sestre, Rainey Qualley.

Ovo nije prvi puta da je kćer Andie MacDowell pala na čari 'zločestih dečki'. Prije nekoliko godina imala je kratku romansu s komičarem i ovisnikom Peteom Davidsonom, koji se potom ipak odlučio spetljati s nasljednicom Cindy Crawford, Kaiom Gerber.

Podsjetimo, 34-godišnji LaBeouf prozvan je u javnosti od strane dvije svoje bivše djevojke za zlostavljanje.