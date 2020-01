Kate Upton možda je nježna ljepotica ali može biti i prilično opasna

Manekenka Kate Upton gostovala je u emisiji Jimmyja Fallona gdje je demonstrirala svoje poznavanje borilačkih vještina

Iako izgleda kao nježna ljepotica, 27-godišnja Kate Upton zna kako se obraniti ako je to neophodno. Osnivačica inicijative Strong4MeFitness koja pomaže ženama da razviju snagu i samopouzdanje pokazala je svom domaćinu Jimmyju Fallonu svoje poznavanje borilačke vještine jiu-jitsu.

'Oh, Bože, opsjednuta sam jiu-jitsuom. Kad dobiješ pojas, onda moraš zaraditi tri pruge da bi mogao napredovati do pojasa sljedeće boje. Test je vrlo težak. Usput naučiš kako nekome slomiti ruku, kako im dislocirati rame, kako nekoga ugušiti do nesvijesti. I sve je to na ispitu', rekla je Kate Upton.