Kao prava diva: 91-godišnja Joan Collins uživa s 32 godine mlađim suprugom

Ranije je otkrila kao vježba svaki dan pola sata dnevno što joj daje energiju, a dala je savjet o mršavljenju . 'Ne idite na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršaviti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako morate grickati, jedite još brokule. Vježbajte, morate, koliko god to mrzili', poručila je Collins.

Sad je u najdužem braku

Inače, glumica je svojedobno izjavila da se više neće udavati nakon razvoda od bivšeg pjevača i švedskog playboya Petera Holma. Brak im je trajao manje od dvije godine a službeno je okončan 1987. Peter je htio izvući milijune od glumice iz predbračnog ugovora, no uspio je dobiti tek 80.000 dolara. Percy ju je razuvjerio i ponovno odveo do oltara 17. veljače 2002. u jednom londonskom hotelu. To je dosad najduži brak za Joan.