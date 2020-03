Kanadski premijer progovorio o zdravstvenom stanju svoje supruge zaražene koronavirusom

Da u ovoj svjetskoj pandemiji koronavirusa apsolutno nitko nije siguran, uvjerio se i kanadski premijer Justin Trudeau kada je doznao da je njegova voljena supruga Sophie pozitivna

'Sophijini simptomi i dalje su blagi, no pridržavamo se liječničkih uputa i poduzimamo sve mjere opreza. Ona će još neko vrijeme ostati u izolaciji. U ovom trenutku u mislima smo i sa svim obiteljima diljem naše zemlje koji su se suočili s istim dijagnozama, no u dobrim smo rukama. Imamo puno povjerenje prema kanadskim liječnicima i profesionalcima', otkrio je Trudeau i dodao kako će i on, iz sigurnosnih razloga, ostati 14 dana u samoizolaciji.

'Želim svima dati jasno do znanja da ja nemam nikakvih simptoma i da se osjećam dobro, a zahvaljujući tehnologiji mogu raditi i od kuće. Naravno, sve to predstavlja neugodnost i pomalo frustrira, jer mi smo društvena bića, no ovo moramo napraviti kako bi zaštitili svoje susjede, prijatelje, a osobito one najosjetljivije - starije i koji imaju već zdravstvenih problema. Pridržavamo se liječničkih savjeta, a to bi trebali i svi Kanađani.'