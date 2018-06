Kakve kupaće kostime će ovoga ljeta nositi poznate Hrvatice

Svako ljeto svjedočimo novim trendovima koje brzo prigrle i brojne domaće trendseterice, blogerice, manekenke, pjevačice i glumice. Hoće li ovo ljeto na jadranskim plažama paradirati u klasičnim modelima kupaćih kostima ili su popustile hit komadima ovosezonskih trendova, za tportal su otkrile brojne poznate dame

'Uvijek sam vjerna klasici. Imam kupaći već jako dugo, a nemam ga kad koristiti jer ne idem na more. Što je grozno i ne preporučujem nikome. Tako da taj badić još uvijek izgleda kao novi', govori nam pak glumica Judita Franković te dodaje: 'Volim što su se sad vratili ovi modeli visokog struka. Crni mi najbolje stoji. Volim vidjeti sve to šareno, sve mi je to slatko, ali sebi biram crno.'

'S obzirom na to da mi je ulazak u kabinu pod neonska svjetla svake godine traumatično iskustvo, ja to kupim pa imam. A onda, s obzirom na to da se kupam na divljim plažama, ovo što se nosi na jedno rame, velike gaće, male gaće, ništa to ne znači', kazala je Trbović.

Za razliku od Danijele, u kupovini badića uživa glumica Bojana Gregorić: 'Jako se volim kupati i što se tiče badića, volim dvodijelne jer ne volim imati mokre krpe po sebi. Ali kako ću ove godine biti bijela jer neću moći baš previše pocrniti, kupila sam si prekrasan jednodijelni na jedno rame, ovo što se sad nosi, i to žive boje. Tako da unesem barem neku živost ako već neću moći biti preplanula.'