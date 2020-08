Kad se srodne duše nađu: Ovi holivudski brakovi traju više od dva desetljeća, a sve zanima koja je tajna njihova uspjeha

Dugi i sretni brakovi rijetka su pojava u Hollywoodu. Upravo zato prisjetili smo se slavnih parova koji se odupiru poraznoj statistici u filmskoj tvornici snova. Njihova ljubav traje već dugi niz godina

Holivudske brakove uglavnom karakterizira njihova brzina prekida, razne afere i preljubi, no ovi su parovi dokaza da postoje i iznimke. Njihova je ljubav čvrsta i neraskidiva čak i nakon dugih dva desetljeća. Zvijezda serije 'Seks i grad' Sarah Jessica Parker i njezin suprug Matthew Broderick u braku su 23 godine. Jedan su od rijetkih primjera dugovječne ljubavi u svijetu Hollywooda te s ponosom ističu koliko su sretni što su se spojili 1997. Glumica Sarah Jessica Parker svog je današnjeg supruga upoznala malo nakon što je prekinula vezu s glumcem Robertom Downeyjem Jr. Zahvaljujući poslovnim poznanstvima svoje dvojice braće Pippina i Tobyja famozna plavuša koju svijet pamti po ulozi iz serije ‘Seks i grad’ pronašla je 1996. svoju srodnu dušu.

Na prvi spoj otišli su nakon zajedničkog projekta na Broadwayu ‘How to Succeed in Business Without Really Trying’. Nakon godinu dana veze, par se odlučio vjenčati u njujorškoj sinagogi, a svima koje su pozvali nisu ni obznanili da dolaze na obred tako je da je sve bilo veliko iznenađenje za obitelj, rodbinu i prijatelje. Ponosni su roditelji 17-godišnjeg sina Jamesa te 10-godišnjih blizanki Marion i Tabithe.

Ništa manje sretniji u ljubavi nisu ni holivudski zavodnik Pierce Brosnan i njegova voljena Keely Shaye Smith. Njihova ljubav započela je netipično, nakon što je on već preživio veliku traumu i izgubio prvi suprugu koju je također nevjerojatno mnogo volio. Vjeru u bolje sutra i ponovni osmijeh na lice vratila mu je upravo Keely s kojom je u braku punih 26 godina i s kojom dijeli dvojicu sinova.

Upoznali su se 1994. godine u Meksiku, a 2001. izmijenili su brašne zavjete u Irskoj. Iako je prošlo 26 godina otkako su se 66-godišnji zavodnik i deset godina mlađa Keely upoznali, dandanas izgledaju jednako zaljubljeno, zbog čega je njihov brak inspiracija mnogim parovima i prava rijetkost u Hollywoodu. Rita Wilson i Tom Hanks vjenčali su se 1988. godine i zajedno imaju dvojicu sinova, 29-godišnjeg Cheta i 24-godišnjeg Trumana. Njihov 32 godine dug bračni život obilježili su brojni sretni trenuci ali bilo je i onoga što im je umalo uzdrmalo sve. Njezina borba s teškom bolesti, njegovi navodni preljubi, a sada su zajedno nedavno preboljeli i koronavirus. Prije Rite, Hanks je bio u braku sa Samanthom Lewes s kojom dijeli sina i kćer, 41-godišnjeg Colinoma i 37-godišnjom Elizabeth. Njegov prvi brak raspao se nakon samo devet godina, no zato je u glumici Riti Wilson očito pronašao ono nešto, što je neraskidivo.

Dugogodišnji sretni supružnici u svijeru Hollywooda su supermodel Cindy Crawford i biznismen Rande Gerber. Oni iza sebe također imaju zanimljivu ljubavnu prošlost, koja ih je i natjerala da cijene ljubav kakvu danas imaju jedan s drugim. Cindy je u vrijeme kada je upoznala svog današnje supruga, bila u braku s glumcem Richardom Geerom. Gerber je također bio zauzet. No, iskra je očito bila dovoljno snažna, pa su svoje loše ljubavne odnose završili i upustili se u romansu koja traje sve do danas. Nedavno su proslavili svoju 22. godišnjicu braka. Vjenčali su se 1998. na tajnoj ceremoniji na Bahamima. Cijelu ceremoniju do zadnjeg su trenutka držali u potpunoj tajnosti, pa čak i od najvjernijih prijatelja i obitelji. Godinu kasnije njihova sreća udvostručila se jer su prvi put postali roditelji. Na svijet im je došao sin Presley, a 2001. rodila se kćerkica Kaia, danas mamina slika i prilika. U travnju su svoju 25. godišnjicu braka proslavili glumica Deborra-Lee Furness i Hugh Jackman. Upoznali su se kao mladi glumci na zajedničkom projektu u Australiji 1995. Angažman u tv seriji 'Correlli' koja je trajala samo godinu dana izrodio je najljepšim mogućim ishodom za oboje. Sinonim su jednog od najsretnijih holivudskih brakova.

'Nema velike mudrosti. Treba pronaći vremena jedno za drugo. Treba konstantno raditi na odnosu. Deborra i ja nismo jedni od onih koji su odrastali i sazrijevali odvojeno u ovom odnosu. Sve smo radili zajedno i u dobrobit ovog odnosa i naše obitelji',rekao je slavni zavodnik jedom prilikom. On je u 13. godina starijoj kolegici pronašao sve što je ikada tražio. U ovu skupinu sigurno spadaju i Denzel Washington i njegova Pauletta. Oni su svoju vezu ozakonili 25. lipnja 1983. godine i sve ponovno potvrdili 12 godina kasnije. Upoznali su se 1977. godine na snimanju televizijskog filma 'Wilma', a ljubav su, nakon što ju je tri puta prosio, ozakonili 25. lipnja 1983. godine. Zajedno dijele četvero djece, kćeri Katiu i Oliviju te sinove Malcoma i Johna.

'Brak je nešto na čemu stalno moraš raditi. Ne smijete nikada dići ruke jedno od drugoga jer to je nešto na što ste se obvezali. Nije uvijek sve bajno, medeni mjesec ne traje dugo i jedino što vam preostaje raditi je na vašem odnosu', rekao je Denzel Washington, a njegova žena dodala: 'Živimo u vremenu, a nije na meni da sudim drugima, u kojem prebrzo odustajemo jedni od drugih. Za mene je ljubav jača kada preživiš sve brodolome. Strast, požuda, sve to dođe, to je lako, no treba zajednički prebroditi sve tegobe. Magija ne postoji, za brak se treba potruditi!' Iako je na kartu svoje popularnosti u seriji ‘Seinfeld’, Jerry Seinfeld mogao zavesti brojne žene diljem svijeta, on je svu svoju pažnju usmjerio samo na jednu. Od 1999. u braku je s Jessicom Seinfeld.