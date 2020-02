Justin Bieber priznao da je bio bezobziran prema Seleni Gomez te da je iz te veze i sam izašao povrijeđen

Justin Bieber u novom se intervjuu dotaknuo i svog ljubavnog života. Priznao je da je bio bezobziran prema ljubavi iz djetinjstva Seleni Gomez, te da je je na početku veze sa sadašnjom suprugom Hailey Baldwin još uvijek bio povrijeđen zbog prijašnje veze

'Osjećao sam da me Hailey poštuje i ja sam poštovao nju tako da je nisam želio povrijediti svojim ponašanjem. No ona me svejedno voljela, a boljelo ju je što me vidi s drugima. A onda je i ona napravila neke stvari koje su mene povrijedile. Prije turneje smo jednostavno prestali pričati', kaže Bieber, koji je kasnije izgladio stvari i svoju izabranicu odveo pred oltar.

Nedavno je njegova bivša ljubav, s kojom je proveo osam godina, pjevačica i glumica Selena Gomez, priznala da se dok je bila s njim u vezi osjećala emocionalno zlostavljanom.

'Naravno da ne želim do kraja života govoriti o ovome, ali istovremeno sam jako ponosna na sebe, na to kako se razvijam i idem kroz sve to. Dugo sam šutjela i sada sam našla način na koji razgovarati o tome i kako ispričati ono za što nisam imala priliku, pa makar to bilo kroz pjesmu'. Da, gledajući danas na sve to, mogu reći da sam bila žrtva emocionalnog nasilja. To sam razumjela tek kada sam malo odrasla', naglasila je. Pojasnila je da je izuzetno ponosna na sebe i svoju pjesmu 'Lose you to love me', za koju je potvrdila da je pjeva Justinu i da kroz nju govori ono što nikada nije imala priliku reći u prošlosti.