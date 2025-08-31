Jude Law u novom filmu zaigrao Vladimira Putina: 'Ne bojim se posljedica'

Britanski glumac u Veneciji je predstavio svoj novi film 'Mag iz Kremlja' u kojem utjelovljuje ruskog predsjednika Vladimira Putina

Film 'Mag iz Kremlja' adaptacija je romana Giuliana da Empolija iz 2023. godine, nastao pod redateljskom palicom Oliviera Assayasa. U filmu glume i Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge te Jeffrey Wright, a priča donosi fikcionaliziranu verziju Putinovog uspona kroz oči njegovog savjetnika Vadima Baranova, kojeg tumači Dano.

Priprema za zahtjevnu ulogu Law, koji je za ovu ulogu morao fizički mijenjati izgled, istaknuo je na konferenciji da s redateljem nije tražio čistu imitaciju Putina, već je težio pronaći bit lika unutar sebe. Radili su s vrhunskim timom za šminku i frizuru, nastojeći postići autentičnost razdoblja, ali zadržali su Lawov glas bez naglašenog ruskog akcenta. Glumac je proveo sate proučavajući arhivske snimke Putina, istražujući njegovu javnu masku i minimalizam gesti – ističući kako se iza rezervirane vanjštine krije mnogo neizrečenih emocija.

Stav prema političkim posljedicama Odgovarajući novinarima na festivalu o potencijalnim posljedicama igranja kontroverznog svjetskog vođe, Law je naglasio da nije osjećao strah niti zabrinutost zbog reperkusija. Vjerovao je u Assayasovu viziju i inteligentno napisan scenarij: 'Bilo nam je važno da film ne traži senzaciju radi kontroverze. Radili smo priču o liku, ne o političkoj definiciji stvarne osobe'. Dodao je i dozu humora rekavši da je tijekom priprema naučio judo, ironično komentirajući pozitivan aspekt preuzimanja zahtjevne uloge.