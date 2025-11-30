Baby Lasagna oduševio publiku: 'Sanjao sam o ovakvom trenutku!'

Prve večeri Red Bull Symphonica Baby Lasagna impresionirao je publiku u Zagrebu upečatljivim izvedbama svojih popularnih pjesama uz simfonijski orkestar
Zagreb je ove subote svjedočio posebnoj glazbenoj poslastici. U HNK2 dvorani publika je na Red Bull Symphonicu po prvi put imala priliku uživati u simfonijskoj izvedbi najvećih hitova Baby Lasagne i benda.
Rim Tim Tagi Dim, Biggie Boom Boom i ostale popularne pjesme Marka Purišića zaživjele su u aranžmanu kojeg prije samo nekoliko mjeseci nitko nije mogao ni zamisliti. Zahvaljujući simfonijskom orkestru Maka Murtića pjesmama je udahnut novi život, a spoj različitih energija izvođača i glazbenika dao je nastupu neobičnu i sasvim posebnu boju zvuka.
Publika je na to reagirala potpunim oduševljenjem. Baby Lasagnu i simfonijski orkestar pratio je cijeli vrijeme topli pljesak okupljenog mnoštva, na što je teško bilo ostati ravnodušnim.
'Sanjao sam o ovakvom trenutku još od kad sam prvi put čuo Metallicu sa simfonijskim orkestrom!' U novootvorenoj zagrebačkoj koncertnoj dvorani moćna energija Baby Lasagne sjajno se uklopila u ozbiljnu glazbu, a zasluge za to svakako pripadaju i dirigentima Jurici Rukljiću i Marku Lucijanu Hraščanecu.
'Ovakav fusion je nešto što je potrebno Hrvatskoj te naša scena svakako koristi od ovakvih kolavboracija.'
Ovakav aranžman bio je posebno iskustvo i glazbenicima iz orkestra. To potvrđuje i violončelist Ivan Džajić: 'Vrlo je zabavno svirati na projektu kao što je ovaj. Odrastao sam uz album 'Metallica S&M' te me malo podsjetilo na to. Stilski, pristup nije puno drugačiji od onoga što sam navikao svirati s nekim drugim bendovima, ali baš ovakav spoj i aranžmani definitivno nisu svakodnevica. Šteta što nema više takvih prilika. Nama u orkestru ovo je dobra prilika za upoznati se bolje s pjesmama Baby Lasagne, međusobno smo dijelili zbilja pozitivne dojmove, svi smo prezadovoljni.'
Među onima koji su imali priliku uživati u simfonijskoj fešti bili su između ostalih Maja Šuput, Martina Tomčić te mnoge druge hrvatske javne osobe. Ne samo što je pred njima briljirao Baby Lasagna, nego i njegovi gosti. Pa je tako glazbena skupina LELEK pokazala da etno glazba i tradicijsko pjevanje jako dobro zvuče u orkestralnoj izvedbi.
'Mislimo da fuzija ento i moderne glazbe je potrebna u Hrvatskoj. Svaki event koji je iole sličan ovom ima prostora za našu državu i sferu.' Uz simfonijski orkestar još se jednom odlično snašao i Dino Jelusić, poznat po sjajnom vokalu i glazbenoj svestranosti, ali i nastupima s Trans-Siberian Orchestra kolektivom.
Glazbenu poslasticu zaokružio je svojim dolaskom majstor hip hopa Vojko V. Nakon što je s Baby Lasagnom napravio zajednički hit 'Beskonačna osveta 2', Andrija Vujević sa zadovoljstvom je prihvatio i izazov simfonijske izvedbe.