Josipa Pavičić Berardini lijepim se izletom prisjetila prošlosti

View this post on Instagram

Prije tri godine ovo je područje Italije pogodio veliki potres. Mnoga su mjesta skupa sa svojim mještanima zauvijek nestala. Dok sam živjela u Italiji veselila sam se našim izletima i piknicima na travnjaku Castelluccia koji se prostire kilometrima uokolo i pripada pokrajini Umbria. Vratila sam se opet sa svojim mlađim sinom i prijateljima i proveli smo prekrasan dan okruženi neopisivo lijepom prirodom. Jeli smo pršut, pizzu bianchu i voće, kroasane pune čokolade, igrali nogomet, vozili se u kočiji s konjima i na kraju dana ležali na travi razmijenjujući naše životne poezije. Zahvalna sam do neba. ❤️ “Ono što je stvarno nikad ne može umrijeti”.