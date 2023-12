Jodie Foster o filmovima o superjunacima: 'To je faza, ali traje predugo za moj ukus'

“To je faza. To je faza koja za mene traje malo predugo, ali to je samo faza. Vidjela sam toliko različitih faza", rekla je Foster o tome.

“Nadam se da će se ljudima to uskoro smučiti. Oni dobri filmovi te vrste— kao što su 'Iron Man', 'Black Panther', 'The Matrix' — divim se tim filmovima i oduševljena sam njihovom zabavom, ali to nije razlog zašto sam postala glumica. I ti filmovi ne mijenjaju moj život. Nadam se da će se uskoro pojaviti mjesta ostale filmove,” rekla je Foster, dodajući kako joj je jedan nedavni film promijenio život. Naravno, to nije bio film o superherojima.

Riječ je o filmu, dodala je glumica, "Everything Everywhere All at Once", obiteljskoj sagi A24 produkcije koja je zaradila preko 100 milijuna dolara diljem svijeta i osvojila sedam Oscara iz 11 nominacija.

"To je moj možda najdraži film svih vremena", reklča je Foster za magazin Elle. “To je film kojem ću se uvijek iznova vraćati, kad god se osjećam depresivno ili tužno,” dodala je glumica.