Jennifer Aniston: 'Ne znam kako bih se trebala osjećati i izgledati kao 50-godišnjakinja'

Iza sebe ima brojne uspješne godine, ali ako se pita Jennifer Aniston, 2019. bit će jedna od onih kojih će se rado prisjećati. Vjerojatno je zbog toga magazin People i odlučio svrstati je na listu žena godine uz još tri slavne dame. I dok se mnogi pitaju kako joj uspijeva izgledati tako senzacionalno na pragu šestog desetljeća i zračiti takvom mladenačkom energijom, Aniston i na to ima odgovor

Američka glumica Jennifer Aniston u veljači će proslaviti 51. rođendan, a po pitanju svojih godina kaže da su one samo znak dobrog zdravlja.

Za magazin People, koji ju je proglasio ženom godine zbog svih postignuća u 2019., Aniston je rekla: 'Moje godine su samo broj i one su znak dobrog zdravlja. Hvala Bogu da je tako. Uvijek se sjetim svih naših dragih ljudi koje smo izgubili prije nego su navršili 50 ili u dobi od 50. Mislim da danas ljudi žive dulje.'

'Ne znam kako bih se trebala osjećati kao 50-godišnjakinja. Ne osjećam se tako. Ne znam isto tako kako bih točno trebala izgledati u svojim godinama. Znam da društvo ima neku svoju predodžbu žene u 50-ima, ali ništa od toga ne odnosi se na moj život i ono kako ja gledam na sve to', dodala je odmah potom lijepa glumica.

Osim toga, dala je do znanja da će svoj nadolazeći rođendan proslaviti u raskošnom stilu uz brojne drage ljude.

Prisjetila se svoje proslave okruglog rođendana prije deset mjeseci, kada je organizirala veliki tulum u luksuznom hotelu na Beverly Hillsu.

'Volim velike proslave, to je jedini način na koji znam slaviti. Kod mene nema alternative. Jer što bi točno bila alternativa tome da ne budem u pedesetoj? Jedino to da vas više nema na ovom svijetu', zaključila je ljepotica te, bez obzira na sve ljubavne neuspjehe do sada, nije izgubila vedar duh, optimizam i volju za slavljem života.