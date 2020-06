Jelena Veljača u posve neobičnom izdanju: 'Izgledam kao mumija'

Prije nekoliko dana glumica, scenaristica i aktivistica je otkrila kako će se podvrgnuti tretmanu pomlađivanja kože plazmom kakav koriste i slavna lica poput Angeline Jolie i Kim Kardashian, ali i sportaši kako bi što prije sanirali ozljede. Na zamolbu pratitelja na društvenoj mreži pokazala je kako izgleda neposredno nakon zahvata

'Tražili ste me fotku prije i poslije plazme ali plazma nije tretman na kojem se tako jako vidi razlika, nema tu nikakvog rezanja podizanja napuhivanja ili peglanja već vam je koža 'samo' blistavija i bez flekica (kojih ja imam dosta od sunca) pa sam vam odlučila staviti fotku ZA vrijeme tretmana. ovo sam ja s plazma maskom na licu (iako se plazma osim kao maska koristi i tako da se pije i uštrcava u kožu lica). Uglavnom ova me slika jako nasmijavala cijeli dan jer izgledam kao mumija ali obećajem da ću vam ujutro slikati kako blistam', poručila je glumica i scenaristica. Tretman kojem se podvrgnula je popularan kod poznatih ali i 'običnih' žena koje žele vratiti mladolik izgled.

'Neki primjeri govore da bi estetska kirurgija trebala biti bolje kontrolirana, u smislu jasnije postavljenih granica broja zahvata, dobne granice pristupanja zahvatu, i slično. Osobno ne vidim što bi me natjeralo na to da dopustim nekome, koliko god stručan bio, da mi modelira lice, ali, znate kako se kaže, nikad ne reci nikad. Nagovarali su me godinama (kad sam se aktivnije bavila glumom) da operiram nos, no još mi nikada ozbiljno nije palo na pamet ići pod nož zbog izgleda'', izjavila je svojedobno.