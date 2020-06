Jelena Veljača priznaje da je stroga šefica, ali i da je od oca morala posuditi novac za plaćanje poreza: 'Da sam pametnija, neku lovu bih uložila i sačuvala'

U najnovijoj epizodi BizCasting podcasta kod voditeljice Matilde Elizabete Štilinović gostovala je glumica, scenaristica i producentica Jelena Veljača koja je potpuno iskreno progovorila o brojnim temama o kojima mnogi nerado govore

U BizCastingu se prisjetila i kako je naučila poštovati radno vrijeme suradnika. 'Smatrala sam da ukoliko nije završena scena, a kraj je radnog vremena, svejedno moramo nastaviti. Onda je došao glumac Nebojša Glogovac, na vrlo složenom setu, i rekao mi da je radno vrijeme završeno. Ja sam rekla daj da završimo, ali on mi je objasnio da nije samo njemu završio radni dan nego i svima onima koji su došli tu u 5 ujutro, i da to nije u redu. Tada sam shvatila i naučila ogromnu lekciju', naglasila je.

Priznala je da je bila strog i zahtjevan šef jer producentski posao zahtijeva čvrst pristup. 'Na setu bude od 200 do 300 ljudi, to zahtijeva željeznu rukavicu kako bi se održao autoritet, a i moj karakter je takav. Nekad sam možda mogla biti blaža, no radila sam u kazalištu, u produkciji koja je privatna i gazda je bio bog i batina. Mislim da nisam nikad prešla granicu mobbinga, ali bih sa svojim današnjim iskustvima možda korigirala neke svoje reakcije prema nekom tko nije dobro odradio posao dobro. Važno je javno o tome govoriti jer ljudi koji su na poziciji moći misle da moraju biti strogi šefovi, to sam i ja mislila, ali nije tako', poručila je Veljača, dodavši da je završila Akademiju dramskih umjetnosti u klasi Tonka Lonze i Neve Rošić.

Dotakla se i teme u kojoj je u posljednje vrijeme najaktivnija – nasilja. Kao primjer je navela glumca koji je igrao glavnu ulogu u njezinoj seriji i bio poznati mikrozlostavljač. 'Radio je te mikroagresije, perfidne i toksične - ne lupi te, ne primi za dupe... Znali smo za to svi, tako se ponašao prema svima, garderobijerki partnerici, ali smo samo htjeli da se to snimi. Danas to ne bih tolerirala nikada. On je na kraju dobio otkaz, i dan danas mislim da sam to napravila puno prekasno', ispričala je, prisjetivši se i slučaja ženskog zlostavljanja koje je također završilo otkazom.

Na pitanje kako se nosi s financijskim 'rupama' između velikih projekata koje su tipične za sve freelancere, odgovorila je da joj pomaže to što ima više izvora prihoda. 'Svaka vrsta freelancinga je stresna, ne mogu vjerovati da uskoro imam 40 godina i da sam i dalje u tom statusu. No, ja nikad nisam živjela samo od pisanja pa sam kao producentica imala više zarade nego spisateljice i pisci, a da sam pametnija, neku lovu bih uložila i sačuvala', izjavila je Veljača pa se prisjetila anegdote kako je od oca posuđivala novac za porez na dobit, a on se čudio gdje je sva ta dobit kad je porez tako visok. Našalila se da je i svojim partnerima objašnjavala kako novac investirala u inspiraciju jer ne može pisati o nečem što sama nije doživjela.