Jelena Rozga: 'Znalo se desiti da na nastupima ima više konobara nego ljudi, bilo je suza, ali odustajanja ne'

Danas je malo je reći jedna od kraljica naše estradne scene, no Jeleni Rozgi trebalo je neko vrijeme da se dokaže publici, kolegama ali i prijateljima. U novom intervjuu otkrila je kako se osjećala kada je nakon dugogodišnje karijere u grupi Magazin odlučila zaplivati u solo vodama

‘Nakon 10 godina u Magazinu, budući da sam ja uvijek u životu voljela riskirati, odlučila sam napraviti korak. Nisam znala sam gdje idem, niti što me čeka, ali imala sam potrebu sebi nešto dokazati. Nikad se nisam bavila drugima, isključivo gledam sebe. Malo ljudi je u to vrijeme vjerovalo u mene, čak i oni s kojima sam se družila su mi govorili - 'šta ti je, zašto riskiraš'? Ali, kod mene odustajanje nikad nije bila opcija‘, odala je Jelena u Cosmo Insta Live Chatu.

'Jednom sam se onesvijestila na sceni! Još sam bila u grupi Magazin, i na jednom koncertu nešto nije bilo u redu s klima-uređajima... A ništa, odnijeli su me u garderobu, dali mi vode, osvježili me, došla sam sebi i vratili su me na binu, i nastavila sam koncert! Ali, to su normalne stvari, sve je to u opisu mog posla!'