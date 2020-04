Vaše i naše omiljene izvođače još neko vrijeme nećemo gledati uživo, na pozornicama klubova, dvorana, festivala. Svakodnevicu u kojoj, uz pridržavanje uputa Civilne zaštite, rade na nekim novim pjesmama za dane koji slijede krate i gledanjem filmova i serija te čitanjem knjiga, a splitska pjevačica otkrila nam je svoje favorite

Kao i ostatak Hrvatske, Jelena Rozga provodi vrijeme u samoizolaciji, a za to vrijeme druži sa svojim kućnim ljubimcem. Ispričala nam je da svaki dan kad se probudi upali neki glazbeni program te da nikad više nije pjevala kao sada. 'Slušam sve i nadam se da to ne smeta susjedima', rekla nam je kroz smijeh.

Kad je riječ o serijama, kaže da obožava 'The Morning Show', 'La casa de papel' i 'Elite'. 'Inače me fasciniraju španjolske serije. Volim gledati i seriju 'You', a kad nisam raspoložena za nešto novo, uvijek se vratim dobrom starom 'Seksu i gradu'. To uvijek iznova mogu gledati po tko zna koji put', iskrena je pjevačica.