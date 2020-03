Jelena Perčin: 'Žao mi je što nas ljudi često doživljavaju kao da se stalno naslikavamo i mijenjamo haljine i odijela. A mi krvavo šljakamo'

Dubrovačka glumica u petak navečer imat će svoj voditeljski debi na dodjeli Zlatnog Studija i to u izravnom prijenosu na HTV-u. Jelena Perčin priznala je da nije sklona vođenju jer je veliki tremaroš, ali uz nju će biti 'veteranka' Barbara Kolar pa će joj, kaže biti lakše

'Nakon tri mjeseca ušla sam u snimanje filma 'Korporacije' u Ljubljani, koji se uskoro počinje prikazivati i u Hrvatskoj i s njom putovala, dojila, snimala. To se moglo samo na neviđenom da sad to moram ponoviti, rekla bih da nema šanse. To je bio takav strašan tempo i stres, a odmah nakon toga vratila sam se u svoje predstave, stoga mislim da porodiljni s razlogom treba biti porodiljni. Jedini problem je onaj financijski jer ne može si puno žena priuštiti da bude svih godinu dana na porodiljnom. Ja nisam, jer krenulo je sve oko kupnje stana, kredita i stvarno nisam mogla izgubiti plaću koja mi je bitna, a naknada je bila nedovoljna', ispričala je Jelena Perčin za Studio Jutarnjeg lista .

Suprug, crnogorski glumac Momčilo Otašević joj je velika podrška i pomoć oko svega.

'Žao mi je što nas ljudi često doživljavaju kao da se stalno naslikavamo i mijenjamo haljine i odijela. A mi krvavo šljakamo. Muža ne vidim, znamo se po par dana ne sresti u istom stanu. On ode u 6,7 sati, dođe navečer, a ja imam predstavu. On preuzme djecu, ja se kasno vratim s predstave, a on spava jer rano ujutro ide i to nam je svakodnevica. Čista tvornica, bez fiksnog radnog vremena, već se prilagođavam poslodavcima ovisno o terminu snimanja ili predstave. Puno je lakše kad imaš ustaljeno radno vrijeme, od 8 do 16, jer si možeš organizirati dan, a ovako je - tko preživi, pričat će', priznala je.