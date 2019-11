Jedni su ih pisali sami, a o drugima su progovorili poznavatelji njihova rada: Evo koja poznata lica s domaće scene imaju svoje knjige

Mnoge su glazbene, filmske, sportske i druge zvijezde svojim likom i djelom zaslužile objavu knjige ili da onu o njihovom životu objave njihovi ljubitelji ili kritičari. Neki su pak sami napisali fanovima zanimljiva štiva. Ove godine objavljena su brojna izdanja poznatih domaćih i stranih osoba koja oduševljavaju publiku

Knjige o sportašima znaju biti uzbudljivo štivo jer pričaju priče o stvarnim ljudima koji su pomicali granice sportskih postignuća i rekorda. Jedna od takvih, koja definitivno privlači najveću pozornost među ovogodišnjim izdanjima, autobiografija je Luke Modrića 'Moja igra'. Kako već nailazi na velik interes domaće i međunarodne javnosti, bit će objavljena u engleskom, japanskom, korejskom, francuskom, talijanskom, ruskom, nizozemskom, poljskom, češkom, slovenskom i mađarskom prijevodu. Mnoge će zanimati nogometaševa životna priča, ispričana vlastitim riječima te popraćena s više od šezdeset dosad neobjavljenih fotografija iz privatne arhive obitelji Modrić, kao i službenim fotografijama HNS-a i Real Madrida. Luka Modrić napisao ju je u suradnji sa svojim dugogodišnjim prijateljem i sportskim novinarom Robertom Matteonijem, a ona prikazuje njegov pogled na vlastiti životni put od djetinjstva i prvih nogometnih koraka u zadarskom zaleđu do ulaska u panteon velikana kao najbolji nogometaš svijeta. Vrhunac knjige 2018. je godina, kad je kapetan srebrnih Vatrenih osvojio Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva u Rusiji, FIFA-in The Best, Nagradu UEFA-e i Ballon D'Or.

Među najnovijim izdanjima, ali onim glazbenim, knjiga je kritičara Aleksandra Dragaša 'Budi ponosan'. Riječ je o monografiji s biografskim dijelom, s puno fotografija, anegdota, koncertnih izvještaja i diskografije vrhunskog poznavatelja, dugogodišnjeg prijatelja, nekadašnjeg menadžera i diskografa Majki o Goranu Baretu.

'Unutra se nalazi sve što sam nekada i u novije vrijeme napisao. To je pokušaj da se komprimira lik i djelo Gorana Bareta. Uz knjigu će, kao zaseban proizvod, biti objavljen album 'Baretov blues 21. stoljeća' s repertoarom koji je snimio i objavio za Croatia Records, kao i unplugged koji je objavio Dancing Bear', rekao nam je cijenjeni kritičar.

Na Interliberu će se promovirati i knjiga Danijele Martinović 'Šalabahter života - Neopisivo'. Kako je njezina prva knjiga 'Šalabahter života' rasprodana u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, pjevačica je novu zbirku poetskih zapisa namijenjenih svakome jedva dočekala. 'To je duhovno-filozofsko ljubavlje', rekla je Danijela za tportal.

Uvaženi glazbeni znalac Zlatko Gall napisao je najopsežniju biografiju Olivera Dragojevića 'Trag u beskraju', u kojoj je među ostalim opisao zadnje dane legendarnog i neprežaljenog pjevača, obuhvatio njegovu kompletnu diskografiju te otkrio javnosti dosad nepoznate detalje.

Među ovogodišnjim izdanjima je i biografija grupe Vatra '20 godina s preprekama', a koju je napisao Marko Podrug. Nakon mjeseci pisanja, skupljanja materijala i priprema svjetlo dana ugledat će 14. studenog u 18 sati na Interliberu, u paviljonu 6 (štand Rockmarka). Kroz razgovore bivših i sadašnjih članova Vatre i njihovih suradnika, uz duhovite i kritičke osvrte, nastala je knjiga koja daje uvid u put kojim je Vatra kročila svojih prvih 20 godina, naravno s preprekama. 'Trebala je to biti jednostavna gaža. Kao ono, oduvijek poznajem Vatru, znam valjda već sve o njima, a i imam već jednu objavljenu biografiju iza sebe, pa će to sigurno biti lako napisati. Naravno da nije bilo. Našao sam se u kolopletu međuljudskih odnosa, očekivanja, nadanja, ambicija, različitih karaktera i kreativnih duša. Trebalo je sve to posložiti u pitku cjelinu, a da pritom svi ti biografski zapisi budu iskreni i realni, a na kraju naravno i zanimljivi', izjavio je autor Marko Podrug. Uz knjigu ide poseban dodatak - album 'Vatra XX UŽIVO', na kojem se našlo 18 pjesama sa slavljeničkog koncerta održanog ovog travnja u zagrebačkom Domu sportova.

Osim domaćih, izašle su knjige stranih zvijezda. Tako je nedavno objavljena autobiografija frontmena grupe Motörhead Lemmyja Kilmistera, 'White Line Fever', najavljena kao urnebesno smiješno i neobuzdano putovanje životom ikone rock'n'rolla, jednog od rijetkih glazbenika koji je za života postao legenda.

Hrvatski fanovi Metallice prvi u svijetu mogu pročitati slikovnicu 'Abeceda grupe Metallica' (u originalu 'The ABCs of Metallica'). Slikovnicu je u suradnji s bendom napisao Howie Abrams, a hrvatski prijevod djelo je Ivanke Mazurkijević. Uz stihove i ilustracije, 'Abeceda grupe Metallice' priča povijest benda od slova A do slova Ž. Svako slovo abecede predstavlja jedan od ključnih trenutaka njihova putovanja od samih početaka do danas, ali i zabavne činjenice o članovima Metallice: Jamesu Hetfieldu, Kirku Hammettu, Robertu Trujillu i Larsu Ulrichu.