Danijela Martinović o svojoj novoj knjizi intimnih zapisa: 'Znam pisati i po nekoliko sati, zaljubila sam se u pero'

Ovih dana jedna od najpopularnijih hrvatskih i regionalnih glazbenica ima novi razlog za sreću. Objavljuje 'Neopisivo', drugu knjigu iz serijala 'Šalabahter života', njezinih motivacijskih poetskih zapisa. Prvi spisateljski uradak Danijele Martinović objavljen je 2016. godine i vrlo brzo je rasprodan. Upravo zbog toga uz 'Neopisivo' na tržištu se istovremeno pojavljuje novo izdanje prvog 'Šalabahtera'. Danijela Martinović za tportal ispričala je o kakvoj je knjizi riječ, koliko dugo ju je stvarala, kad obično piše i što je zadnje pročitala

Kako je njezina prva knjiga 'Šalabahter života' rasprodana u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, pjevačica je novu zbirku poetskih zapisa jedva dočekala. 'Ovo je drugi nastavak buduće trilogije, kako sam to zamislila u startu, i također se zove 'Šalabahter života' s podnaslovom - 'Neopisivo'. Jednake je forme i jednakih tema, a to je duhovno-filozofsko ljubavlje', ispričala nam je Danijela.

Predstavljanje knjige započeto je 'misterioznim' jumbo plakatima na zagrebačkim ulicama. Tek ovih dana otkrilo se da je riječ o stihovima Danijele Martinović. 'Prije svega smo tim jumbo plakatima htjeli privući pozornost na poeziju uopće u našim životima. Mnogi su se sigurno zapitali što je to i vjerujemo da su se barem na sekundu zamislili nad tim iskazima dok su stajali na semaforu, hodali, šetali, trčali... A to je upravo suština poezije - zapitanost nad svijetom', poručuju iz Danijeline izdavačke kuće Media Bar.

'Morali smo dobro odabrati ono što će stati u nju jer je materijala bilo puno više. Budući da sam se od tada, otkad sam počela pisati prvi uradak, zaljubila u te trenutke pisanja, uvela sam to u svoju dnevnu rutinu iako riječ rutina ne opisuje ono što bih točno željela reći. Toliko sam ispunjena pisanjem, i radim to svaki dan u jutarnjim satima. Ustajem vrlo rano kako bih bila u svom miru i tišini, u kojoj najjače osjećam inspiraciju. Znam pisati i po nekoliko sati. Tako da ne samo da imam završenu i treću knjigu iz ove trilogije, koja će izaći sljedeće godine, već imam ideju za neke druge stvari koje ću pisati. Dakle, bit će puno svega, zaljubila sam se u pero', otkrila je.

Prisjetila se trenutka u kojem ju je uhvatila inspiracija prije četiri godine i priznala kome prvo daje svoj rukopis na čitanje.

'Stvarno se dogodilo tako da je 'to' vodilo mene. Jednostavno sam počela pisati i nisam mogla stati. Kao da je netko maknuo branu s nekog izvora, neke rijeke, i samo je teklo iz mene, a kad sam vidjela da sam u samo nekoliko dana napisala poprilično toga, nazvala sam svoju najbolju prijateljicu Doris Karamatić. Nikad neću zaboraviti taj trenutak u kojem sam joj čitala prve stihove. Točno se sjećam te pjesme, a zove se 'Zaključana'. Rekla sam joj: 'Dodo, nešto sam napisala, molim te, poslušaj', a kad sam joj pročitala, mislila sam da je veza puknula jer je s druge strane bio potpuni muk. No tada sam shvatila da je Doda toliko plakala da nije mogla izgovoriti nijednu jedinu riječ. U tom sam trenutku pomislila da je ona kao moja prijateljica možda to previše osobno doživjela pa sam onda pročitala to više prijateljica i mahom su sve reakcije bile identične, sve dok čitav rukopis nisam dala svom rođaku, doktoru književnosti Ivanu Majiću. Rekla sam mu da to pogleda i da ako mi da zeleno svjetlo - možda objavim. Ali nisam to pisala s namjerom da ugleda svjetlo dana. Pisala sam jednostavno jer u tom trenutku drukčije nije bilo moguće živjeti ni postojati', kaže pjevačica.