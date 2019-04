Je li na pomolu rat: Bivši partner Kourtney Kardashian snima svoj reality show

Scott Disick, bivši suprug Kourtney Kardashian koje su gledatelji imali prilike prijašnjih sezona pratiti u reality showu 'Keeping up with the Kardashian' na ljeto dobiva vlastiti reality

Ime Scott Disick svijetu je postalo poznatije nakon što je prohodao s najstarijom Kardashiankom, Kourtney. Zajedno su proveli devet godina tijekom kojih su dobili i troje djece, koje danas unatoč razlazu zajedno odgajaju. U međuvremenu Scott je sreću pronašao u zagrljaju mlađahne bogatašice Sofie Richie s kojom je u vezi nešto više od godinu dana.

Gledatelji ga pamte po sarkastičnom pristupu reality showu svoje bivše supruge i njezine obitelji, te opuštenosti, nonšalantnosti i bezbrižnosti. Možda će upravo takav biti i njegov novi, vlastiti reality show koji kreće snimati ovo ljeto.

Radi se o showu pod nazivom 'Flip It Like Disick' u kojem će Scott preuređivati i prodavati nekretnine poznatih osoba. Disick je prije pet godina uspješno kupio jednu nekretninu, preuredio ju i prodao, a otad je radio na nekoliko sličnih projekata za svoje slavne prijatelje. S njim će raditi Willa Ford, bivša pop pjevačica koja se danas bavi dizajnom interijera, Scottov najbolji prijatelj i poslovni partner Benny Luciano te izvođač radova Miki Moor.