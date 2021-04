Janko Popović Volarić sasvim iskreno o sinu: 'On mora imati svoj neki put u kojem ću ja biti potpora i 'rame za plakanje''

Nakon što je njegov posljednji film 'Jedini izlaz', snimljen u srpskoj produkciji, dočekao kinodistribuciju, glumac Janko Popović Volarić bacio se na pripreme za novu sezonu showa 'Supertalent', gdje će se i ovoga puta naći u žiriju

Kada je riječ o ulogama, priznao je kako je spreman za istu daleko ići. 'Volim 'nenormalne' uloge, ali ovaj put sam samo na početku filma bio zapaljen (smijeh). Šalim se, prepustio sam to zadovoljstvo kaskaderu, ali ako je potrebno nešto napraviti za ulogu što je u mojim mogućnostima, nemam nikakvih problema s tim. Ako su scenarij, priča i projekt kvalitetni, uopće ne razmišljam tako i želim napraviti što god treba da što bolje ispričamo dobru priču. Do sada sam iskusio svašta, ali to se brzo zaboravi, a film ostaje', rekao je Janko Popović Volarić, koji je nedavno sa sinom Davidom imao i prvo poslovno iskustvo i to na setu serije 'Dar Mar', gdje je David radio kao ton majstor.

Kako mu je bilo raditi sa sinom, te je li mu drago što David nije krenuo njegovim stopama, glumac je iskreno rekao: 'Mislim da on mora imati svoj neki put u kojem ću ja biti potpora i 'rame za plakanje', ali ne mislim da mu se imam pravo petljati u tu vrstu izbora. David studira audio inženjering, ali s obzirom na epidemiju, sve je 'online' i time je dobio malo vremena i za praksu i tako se našao na setu 'Dar Mara'. Tu smo se, eto i susreli i to nam je bilo jako zabavno. On se smijao meni i ja sam se smijao njemu.'