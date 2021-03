Janko Popović Volarić se prisjetio (ne)zgode na jednom od snimanja: 'Njegovi argumenti su bili jači. To su potvrdili i na Traumi'

Mnoge su se nesreće i nezgode događale na filmskim setovima, a više njih su se dogodile i našem glumcu. Na jednom od snimanja je čak dva puta imao neugodnu situaciju s konjem čega se sada prisjetio u duhovitom stilu

Učio je jahati još za potrebe snimanja sapunice 'Ponos Ratkajevih' i to je, kako je prije ispričao, dobro funkcioniralo. No na narednom snimanju serije u kojoj je tumačio lik konjušara Ranka Hajduka, dogodilo se da mu nije išlo tako glatko. Jedan od dva pada dogodio se kad su konja napali obadi. Glumac mu nije znao dati pravu naredbu pa se konj propeo i zbacio Janka.

View this post on Instagram

'Privatno u životu nisam nikada ništa slomio, no na snimanjima je to sasvim druga priča, nakupilo se već puno slomljenih kostiju. I prstiju i zglobova, svega. U ‘Najboljim godinama’ me konj zbacio tako sam slomio zglob, a 'Ponos Ratkajevih' me koštao dva strgana nožna prsta. A što se tiče osiguranja, ono me sada ‘otkantalo’ zbog nosa, jer nisam mogao dokazati da ne mogu disati. Genijalno!', ispričao je ranije za Jutarnji list.