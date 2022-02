Jacques Houdek oštro komentirao nastup Albine Grčić na Dori: Pjeva na playback? Možda i bolje za nas...

Pjevač Jacques Houdek (40) komentirao je na Facebooku sinoćnju Doru. Dok smo čekali rezultate glasanja, napisao je status u kojemu je izdvojio svoje favorite za pobjedu. Također je komentirao i nastup Albine Grčić (23), koja je nastupom otvorila natjecanje, da bi za vrijeme glasanja s Frankom Batelić (29) otpjevala i neke od najvećih hrvatskih hitova s Eurovizije

- To su ujedno (ne nužno tim redoslijedom) i sveukupno gledano najuspjeliji nastupi i najbolje pjesme. Kaj vi mislite, dragi moji? - napisao je Houdek na Facebooku dok smo čekali rezultate.

"SHOWPROGRAM NA PLAYBACK? Hm. U najmanju ruku - neobično. No, možda i bolje za nas, sudeći po 'vokalnoj izvedbi' na samom otvaranju ove večeri. Out of tune," napisao je Houdek.